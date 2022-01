Gedolmetschte Impftermine von Integrationsfonds geplant

Angesichts der mit Februar in Kraft tretenden Impfpflicht verst├Ąrkt der ├ľsterreichische Integrationsfonds (├ľIF) seine Ma├čnahmen f├╝r Fl├╝chtlinge und Migranten. Auch heuer gibt es ├Âsterreichweit gedolmetschte Impftermine. Au├čerdem gibt es zus├Ątzlich zu den Online-Sprechstunden mit ├ärztinnen und ├ärzten jetzt auch ein mehrsprachiges Beratungsangebot mit Juristinnen und Juristen ├╝ber die verpflichtende COVID-19-Schutzimpfung.

Wichtige Anlaufstelle

Trainer f├╝hren - begleitet von Dolmetschern - die Teilnehmenden durch die Sprechstunde, gehen auf Fragen ein und informieren ├╝ber geltende Schutzma├čnahmen und wichtige Anlaufstellen. Aktuelle Informationen zu den Onlineberatungen finden sich unter www.integrationsfonds.at/onlinekurse.

Impfungen - alle drei Stiche und ohne Anmeldung - werden in den ├ľIF-Integrationszentren und auch bei regionalen Impfaktionen, bei denen der ├ľIF mit Dolmetschern unterst├╝tzt, durchgef├╝hrt. Die Impfstra├čen richten sich in erster Linie an Asyl- und subsidi├Ąr Schutzberechtigte sowie Migranten, stehen aber allen Interessierten offen. Dolmetscher f├╝r Arabisch und Dari/Farsi machen den Zugang zur Impfung so einfach wie m├Âglich. Im Vorjahr haben mehr als 3.200 Personen das gedolmetschte Impfangebot ├Âsterreichweit in Anspruch genommen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie informiert der ├ľIF Fl├╝chtlinge und Zuwanderinnen und Zuwanderer mit geringeren Deutschkenntnissen ├╝ber die aktuellen Corona-Sicherheitsma├čnahmen. Auf der Website www.integrationsfonds.at/coronainfo werden alle Informationen geb├╝ndelt in 17 Sprachen zur Verf├╝gung gestellt.