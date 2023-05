Dauerregen: Sieben Wohnhäuser im Pinzgau wurden evakuiert

Weiter in Bewegung

Trotz der bereits seit Tagen ergriffenen Sicherungsmaßnahmen seien die Hänge im Kendlergraben auch nach Ende der starken Niederschläge weiterhin in Bewegung. „Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner hat oberste Priorität", betont Katastrophenschutzreferent Manfred Höger. Aus diesem Grund habe die Bezirkshauptmannschaft Zell am See am frühen Abend entschieden, sieben Objekte zu evakuieren.