Das Wetter zum Wochenstart wird wechselhaft und stürmisch

Am Mittwoch ist es in den Morgenstunden bewölkt und verbreitet regnerisch, Schneefall gibt es auf 600 bis 900 Meter. Tagsüber lockert es dann auf, besonders freundlich wird es im Süden. Der Wind bläst lebhaft bis kräftig. In der Früh hat es minus drei bis plus vier Grad, am Nachmittag drei bis 13 Grad.

Am Donnerstag scheint dank eines Zwischenhocheinflusses in weiten Teilen des Landes die Sonne. Im Tagesverlauf überzieht dann aber nach und nach ein Schirm hoher Wolkenfelder den Himmel von Westen her. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten mäßig bis lebhaft. Mit minus acht bis plus ein Grad ist es zunächst überwiegend frostig, später werden sechs bis zwölf Grad erwartet.

Am Freitag rechnet die ZAMG mit dem Eintreffen der nächsten Kaltfront.