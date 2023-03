Das Wetter in Österreich bleibt unbeständig und kühl

Es bläst mäßiger bis lebhafter Wind aus West-Nordwest, nur an der Alpensüdseite ist davon noch wenig zu spüren. Die Frühtemperaturen erreichen zwei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen elf bis 17 Grad.

Sonntag: Störungseinfluss ist für den Ostalpenraum am Sonntag wetterbestimmend. Neben dichten Wolken zeigt sich die Sonne damit insgesamt nur wenig, öfters jedoch südlich des Alpenhauptkammes sowie am Nachmittag auch im Norden und Osten Österreichs. Bei einer Schneefallgrenze zwischen 400 und 900 Meter Seehöhe ist außerdem recht verbreitet mit Regen und Schneeregen zu rechnen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt jedoch im Norden und Osten Österreichs, besonders aber in den Nordstaulagen der Alpen zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel.

Am Nachmittag lässt insgesamt der Niederschlag etwas nach. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand sowie in den Föhntälern im Süden auch kräftig aus Nordwest. In der Früh werden zwei bis zehn Grad erwartet. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit sechs bis 14 Grad erreicht, am wärmsten ist es im Klagenfurter Becken sowie in der Südoststeiermark.

Die neue Woche

Zu Wochenbeginn am Montag stauen sich im Einfluss einer nördlichen Strömung vor allem am Nordrand der Alpen Wolken und Niederschläge. Bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 und 800 Meter Seehöhe ist vom Bregenzerwald bis ins Mostviertel zeitweise mit Regen- und mit Schneeschauern zu rechnen. Abseits der Staulagen im Norden überwiegt aber der Sonnenschein. Oft zieren hier nur harmlose Wolken den Himmel. Der Wind kommt aus Nordwest bis Nordost und weht in den Föhntälern im Süden sowie im östlichen Flachland, im Wiener Becken und am Alpenostrand lebhaft bis stark. Die Temperaturen in der Früh erreichen minus drei bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen drei bis neun Grad, am wärmsten ist es im Süden.