Die Osterferien bringen kühles und wechselhaftes Wetter

Reiseverkehr

Wer mit dem Auto in die Osterferien unterwegs ist, sollte vor allem diesen Samstag, aber auch kommende Woche am Gründonnerstag und Karfreitag sowie am Ostermontag auf dichten Reiseverkehr eingestellt sein. „Wir rechnen mit keinen Monsterstaus“, schickt Marc Römer von der ÖAMTC-Mobilitätsinformation voraus. Aber infolge eines Unfalls oder aufgrund eines defekten Fahrzeugs könne es im dichten Verkehr leicht zu deutlichen Zeitverzögerungen kommen.

Ferien in Österreich und Deutschland

Nicht nur in Österreich, auch in zehn deutschen Bundesländern starten am kommenden Wochenende die Ferien. „Daher erwarten wir am Samstag dichten Reiseverkehr von Deutschland in Richtung Süd- und Südosteuropa“, erklärt Römer. Das betrifft vor allem die Strecke vom Grenzübergang Suben (A8) über Linz (A1) bis Nickelsdorf im Burgenland.

Ebenso sei mit zahlreichen Urlaubsreisenden in Richtung Südtirol und obere Adria zu rechnen. „Hier sollte man vor allem entlang der Fernpassstraße (B179), der Inntal Autobahn (A12) und der Brenner Autobahn (A 13) eventuelle Verzögerungen einplanen“, erklärt Römer.

Ende der Skisaison

Zusätzlich könne sich die ausklingende Skisaison in Seitentälern des Inns bemerkbar machen: etwa auf der Zillertaler Straße (B169), der Eibergstraße (B173) und der Reschenstraße (B180).

„Bei Schönwetter kann es außerdem zu dichtem Zustrom zu Naherholungsgebieten wie den Seen in Kärnten und im Salzkammergut kommen“, beschreibt Römer.

Sein Tipp: Vor der Abreise die aktuelle Verkehrslage checken, etwa auf der Website des ÖAMTC. Eventuell am Samstag schon sehr früh oder etwas später losfahren. „Und die Urlaubsfreude beibehalten – auch wenn man im Stau steht.“