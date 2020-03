Das Tiroler Venntal: Wo die Isolation Routine ist

Das Venntal grenzt unmittelbar an Italien, das Land, das in Europa am meisten unter dem Coronavirus leidet. Obwohl die beiden Bauernhöfe zur Gemeinde Gries am Brenner gehören, ist seit jeher der Brenner der wichtigste Bezugspunkt der Menschen aus Venn. Seit Generationen reisen die Venner zum Sonntagsgottesdienst über die Grenze ins nahe „Ausland“, ihre Toten sind auf italienischem Staatsgebiet begraben, die vier Kinder von Rosi Kerschbaumer haben am Brenner den Kindergarten besucht. „Wenn wir Lebensmittel brauchen, kaufen wir sie dort ein.“