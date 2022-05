Das sind die größten Sorgen der Österreicher

Gerechtigkeit siegt

Ebenso wurde in der mit 49 Fragen sehr umfangreichen Studie auch erhoben, welche Anliegen die online befragten Personen jeweils berühren. Hier siegte eindeutig die Gerechtigkeit, denn 88,3 Prozent wählten auf die Frage "Inwiefern berühren Sie die folgenden Anliegen?" hier entweder "berührt mich sehr" (57,9 Prozent) oder "berührt mich eher". In der Anliegen-Rangliste folgten "medizinische Versorgung", "Menschenrechte" und "Demokratie, und an fünfter Stelle "Natur- und Artenschutz" mit immerhin noch 76,7 Prozent. Ganz unten landeten hier "Kriegsflüchtlinge / Asylanten", die mit 52,6 Prozent nur für etwas mehr als die Hälfte ein Anliegen waren, das sehr oder eher berührt.

Der Auftraggeber der Umfrage Arche Guntrams wurde 2020 als gemeinnützige GmbH im Firmenbuch eingetragen und war zuvor seit 2017 als Verein organisiert. Neben dem "Natur Barometer 2022" arbeite das Unternehmen eigenen Angaben zufolge unter anderem an der Renaturierung von Habitaten auf Basis von Bio-Monitoring und an der Optimierung des Einsatzes von Sonnenstrom.