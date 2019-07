Das Roboterauto erfährt die Stadt

So weit ist es in Österreich noch nicht, Roboterautos sind in der Testphase, aber Bischof ist überzeugt: In gut zehn Jahren wäre die Technik weit genug, um Level 5 zu erreichen, also völliges autonomes Fahren. „Aber die Gesellschaft ist nicht so weit“, sagt Bischof. „Der Mensch muss das Gefühl haben, die Technik ist beherrschbar. Erst wenn diese Akzeptanz da ist, sieht der Mensch so ein Auto als Komfort.“