Das Paracelsusbad versinkt im Bauschlamassel

Wie ein Blick ins KURIER-Archiv zeigt, bemühte Bürgermeister Preuner damals seinerseits das Archiv und berichtete, dass es seit 1971 Pläne für ein neues Bad in Salzburg gegeben hatte.

Dem Bau gingen also langwierige Diskussionen voran, ehe ab 2016 am Standort des alten Paracelsus-Bades – am Rande des Mirabellgartens – ein Neubau entstand. Nach der Fertigstellung war Preuner überzeugt: „International wird dieses Bad einen großen Tusch machen“.

Unklare Folgen

Jetzt hat es einen Tusch gemacht. Und wie groß der Knalleffekt ist, wird sich erst zeigen, wenn klar ist, ob der Schaden in einem Konstruktionsfehler, Materialmängeln oder einer anderen Ursache begründet ist. Davon wird abhängen, wie hoch die Sanierungskosten sind und wer sie zu tragen hat – aber auch, wie lange die Sperre dauert.