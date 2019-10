Paracelsus-Bad fertig: Salzburg geht mit Ausblick Baden

Salzburg und seine Großprojekte. Das ist nicht eine unendliche Geschichte, das sind mehrere parallel laufende unendliche Geschichten. Mit dem Paracelsus-Bad, das am Freitag eröffnet wird, hat nun eine diese Geschichten ihren vorläufigen Endpunkt erreicht. Dass es in Salzburg gerne etwas länger dauert, ist aber auch der Stadtpolitik bewusst.

So bemühte Bürgermeister Harald Preuner ( ÖVP) bei der Vorstellung des neuen Bades am Donnerstag amüsiert das Archiv und berichtete, dass es seit 1971 Pläne für ein neues Bad in Salzburg gab. Nach langen Diskussionen wurde dann ab 2016 am Standort des alten Paracelsus-Bades mit einem völligen Neubau um rund 60 Millionen Euro ein architektonischer Blickfang errichtet.