Das Otto-Wagner-Areal taugzt zum Welterbe

Konkret antwortet die österreichische Einheit der Welterbekommission: Es steht außer Zweifel, dass das Jugendstilensemble ein herausragendes Kulturdenkmal ist und darüber hinaus das Konzept der humanen, modernen Kranken- und Pflegeanstalt am Beginn des 20. Jahrhunderts richtungsweisend war. Um zu einer Welterbestätte zu werden, seien zwar große Anforderungen in puncto Schutz und Erhalt notwendig, aber: Die UNESCO-Kommission würde dies ausdrücklich begrüßen.

Wolfgang Gerstl sieht in diesem Schreiben einen wesentlichen Schritt in Richtung Weltkulturerbe: „Wir sind fast am Ziel. Es liegt jetzt an der Stadt Wien, einen Antrag zu verfassen.“

Denn die UNESCO hält in ihrem Schreiben auch fest, dass ein Teil der Pavillons leer steht, vernachlässigt wird bzw. verfällt. Zahlreiche Bemühungen um die Erhaltung würden vor allem von Bürgerinitiativen getragen. Und seit dem „ ICOMOS Heritage Alert“, einer Art Warnruf, habe sich an der prekären Situation auch nichts verändert.