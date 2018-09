Das neue Waldsterben: Ganze Landstriche könnten versteppen

Förster Markus Philipp klingt erschüttert: „Es verschwindet nicht nur die Fichte, auch andere Baumarten werden von Borkenkäfern befallen. Die Lage ist absolut dramatisch. Wenn uns die Politik nicht hilft, sehe ich die Landschaft in unserer Gegend versteppen.“ Rund um Dörfer könnte der Wald rar werden.

Der Appell stammt vom Förster des Stiftes Geras im nördlichen Waldviertel (NÖ), dessen Existenz vom Ertrag seiner 1800 Hektar Wald abhängt. Davon sind bereits gut 200 Hektar geschlagen. Die Probleme gibt es in vielen Bundesländern, am stärksten sind Nieder- und Oberösterreich betroffen. Sie rechnen heuer gemeinsam mit beinahe so viel Käfer-Schadholz wie es 2017 bundesweit gab. Denn die hohen Temperaturen sorgen dafür, das die Käfer nicht nur in den klassischen Tieflagen wüten, wo Fichten eigentlich längst nicht mehr hingehören, sondern auch höhere Lagen erobern.

Dazu kommt das Markt-Problem: „Die Sägewerke haben keine Kapazitäten mehr. Wir verschenken das Holz fast, nur damit es aus dem Wald kommt“, erläutert Philipp. Dazu trägt Schadholz auch aus Tschechien und Deutschland bei, das ebenfalls derzeit den Markt überschwemmt und die Preise zusätzlich drückt, wie Martin Höbart, Geschäftsführer des nö. Forstvereins, bestätigt.

„Eine Aufforstung können wir unter diesen Bedingungen nicht mehr finanzieren“, sagt Förster Philipp. Die preisgünstige Alternative Naturverjüngung sei in diesem Stadium auch keine Alternative mehr. „Bei so großen Flächen werden sie von Hollerbüschen und Brombeeren überwuchert, da haben von selbst aufgegangene Samen keine Chance“, meint er.