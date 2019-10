Das neue Murkraftwerk ist fertig

Gemessen an den Protesten bei Baubeginn 2017 hätte das neue Kraftwerk das Potenzial gehabt, zu einem Mini-Hainburg zu werden. Doch nach ein paar Wochen mit Demonstrationen, Protestcamps und Baustellenbesetzungen verebbte der Widerstand an der Mur und so geht das neue Kraftwerk heute, Mittwoch, offiziell ans Netz.

33 Monate sind seit dem Baustart für die Staustufe in Puntigam, einem Bezirk im Süden der Stadt, vergangen. Die Energie Steiermark, kurz ESTAG, kalkuliert mit 82 Millionen Kilowattstunden Strom, die sie jährlich erzeugt; das reicht für 20.000 Haushalte. Laut Mitteilung der ESTAG ist die Staustufe „das größte steirische Investment im Bereich Klimaschutz“.