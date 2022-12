Das neue Jahr bringt Neues für Reisende

Nach fast drei Jahren, in denen Corona das Reisen erschwerte, wenn nicht gar unmöglich machte, ist 2023 beinahe alles so wie vor der Pandemie. Sogar China öffnet seine Grenzen wieder. Was das Jahr reisetechnisch sonst noch bietet? Ein Überblick.

Kroatien

2023 bringt Fans von Kroatienurlauben Erfreuliches. Erstens gilt ab heute die Kuna nicht mehr als Landeswährung, Kroatien wird das 20. Euro-Land. Geld wechseln und die Gebühren dafür fallen somit weg.