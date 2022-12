Schengen: Erleichterung in Kroatien, aber auch leise Kritik

Kaum Freude mit dem Veto-Kurs des österreichischen Innenministers Gerhard Karner zeigt die Mehrheit der in Kroatien geschäftlich aktiven Österreicher. „Das hat bei unseren kroatischen Freunden schon zu sehr deutlichen Irritationen geführt“, sagt eine Managerin, die nicht mit Namen zitiert werden möchte.

Entspannter sieht es Domagoj Mičić, Medienmanager in Zagreb: „Ach wissen Sie, am Ende ist doch alles gut für uns ausgegangen. Und jetzt, wo wir dem Halbfinalspiel gegen Argentinien bei der Fußball-WM in Katar entgegenfiebern, wird das bald vergessen sein.“ In der Tat ist man in Kroatien – wie schon bei der Fußball-WM 2018 – seit dem Sieg gegen Brasilien am Freitagabend kollektiv in Feierstimmung.