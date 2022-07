Euro für Kroatien: Wechselnde Währung, gemischte Gefühle

In den vergangenen Wochen wurden die letzten Hürden überwunden: Kroatien kann 2023 den Euro einführen. Und wie sehen das die Menschen im Land? Wer sich in der kroatischen Hauptstadt Zagreb und noch mehr in kleinen Gemeinden in Dalmatien oder in Slawonien umhört, fühlt sich sehr schnell an jenes Grundrauschen in der Bevölkerung erinnert, welches in Österreich ein halbes Jahr vor der Ablöse des Schillings durch den Euro (1999) zu hören war.

Die Euphorie von Premier Andrej Plenković und seines Finanzministers Zdravko Marić, der ebenso der konservativen HDZ angehört, teilen wenige. Nur jeder Dritte im Land ist laut Umfragen der Meinung, dass Kroatien gut auf die neue Währung vorbereitet ist.

„Potenzial für Wachstum“

Der KURIER startet seine kleine Umfrage im Büro eines Landsmanns: Christoph Schöfböck leitet die Niederlassung der Erste & Steiermärkische Bank in Zagreb. Er hat von Berufs wegen also viel mit Geld zu tun.

Die Mitgliedschaft Kroatiens in der Eurozone ab 1. Jänner 2023 sieht der Niederösterreicher durchaus differenziert: „Für die Banken bedeutet das kurzfristig einen sehr komplexen technischen Vorbereitungsprozess.“ Jedoch würden auf lange Sicht die Vorteile überwiegen. Dezidiert nennt Schöfböck: „Stabilität, leichtere Geschäftsabwicklung zu geringeren Kosten sowie ein neues Potenzial für Wachstum, vor allem im Außenhandel und im Tourismus.“