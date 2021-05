Das Netzwerk der Auftragsmörder

Morden ohne System

Die Taten der Kriminellen zeichnet aber noch etwas Anderes aus: „Die Morde erfolgen nicht nach einem System. Es gibt keine gezielten Anschläge nach einer bestimmen Hierarchie. Ermordet vom verfeindeten Clan wird, wer zufällig anwesend ist“, gibt der BK-Chef einen tiefen Einblick in die Strukturen hinter den Auftragsmorden.

Das Hauptbetätigungsfeld und somit Auslöser der Rivalität der Mafia am Balkan sei dabei vor allem der Drogenhandel, besonders jener mit Kokain. Die Spur führt hierbei nicht selten vom Balkan bis nach Lateinamerika. Mit oftmals sprachlichen Problemen für die Polizisten in Südamerika. „Die Clans unterhalten sich natürlich in ihrer Muttersprache, was die Überwachung erschwert“, erklärt Holzer. Ebenfalls erschwerend komme hinzu, dass es zu Verbrüderungen zwischen Clans am Balkan und der kalabrischen Mafia, der Ndrangheta kommen würde.

Marihuana-Häuser in Österreich

Und noch ein Trend fällt Kennern der Clanszene auf: Von Österreich aus werden Stecklinge für Marihuana nach Nordmazedonien gebracht, dort werden die Pflanzen großgezogen, nach rund zwölf Wochen abgeerntet und dann weiter nach Serbien verbracht. Und auch die Hintermänner für große Marihuana-Plantagen, die gerade in Wien und Niederösterreich in eigens dafür angemieteten Häusern angelegt wurden, sitzen in Bosnien und Serbien. „Wir haben ganze Keller ausgehoben, die zu Indoor-Plantagen ausgebaut worden sind. Zur Tarnung haben die Täter vor den betreffenden Häusern Kinderspielzeug platziert, um den Schein der Normalität zu wahren“, erzählt der BK-Direktor.

Doch wie lässt sich diesen kriminellen Phänomenen entgegenwirken? „Es geht um die operative Zusammenarbeit mit den Kollegen am Balkan und Projekte“, erklärt Holzer.

Sachbearbeiter, Staatsanwälte, Entscheidungsträger an einen Tisch zu bringen. „Nur wenn wir in Österreich den Fokus auf die Täter vor Ort und die Kollegen auf die Hintermänner am Balkan legen, ist der Kampf gegen die Organisierte Kriminalität erfolgreich“, erklärt der BK-Chef.