Das Martyrium einer Salzburger Juwelierfamilie

Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land ist in der Nacht auf Sonntag in seinem Haus überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat der Täter, ein 24-jähriger Asylwerber aus Afghanistan, sein Opfer bei der Home Invasion mit einer Holzlatte und seinen Fäusten attackiert.

Der Täter entkam zuerst mit einer Münzsammlung als Beute, wurde aber später gestellt und legte nach einiger Zeit ein Geständnis ab.

Eine brutale Home Invasion, die sich im August 2019 in Koppl im Flachgau ereignete, war am Montag Gegenstand eines Geschworenenprozesses. Die Opfer – eine Juwelierfamilie und ihr Au-pair-Mädchen erlebten damals ein regelrechtes Martyrium. Am Landesgericht Salzburg saßen nun zwei Tschechen – 43 und 40 Jahre alt – auf der Anklagebank. Ihnen wurde schwerer Raub, erpresserische Entführung, Brandstiftung und Nötigung vorgeworfen.

"Drehbuch eines Thrillers"

Der ältere der Beschuldigten beteuerte seine Unschuld. Er sagte, er sei zur Tatzeit in Prag gewesen. Der Jüngere gestand den Coup ein.

„Es klingt wie das Drehbuch eines Thrillers, was die Familie erlebt hat“, sagte die Staatsanwältin zu Beginn des Prozesses, bei dem es um die traumatischen Erlebnisse eines 41-jährigen Familienvaters, seiner 35-jährigen Frau, deren zwei Kleinkindern und einem Au-pair-Mädchen aus Südamerika ging.

Drei maskierte Täter drangen über die offene Terrassentüre in die Villa am Heuberg ein und bedrohten die Anwesenden mit einer Pistole. Sie versetzten dem Ehemann Tritte und Schläge, fesselten und knebelten die Erwachsenen und forderten die 35-Jährige auf, Schmuck und Uhren aus einem Tresor auszufolgen. Die Preziosen hatten einen Wert von 150.000 Euro, wie sich später herausstellte.