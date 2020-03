Das Innviertel soll Lokalbahn-Anschluss nach Salzburg bekommen

Lkw-Verbot kommt bald

Generell kommt die Entscheidung, ein großräumiges Transitverbot zu verhängen, überraschend, hat doch Oberösterreich den Vorstoß von Salzburg zunächst kritisiert. „Eine gemeinsame Lösung, die den Transit und- Mautausweichverkehr stoppt, die Gemeinden entlastet und die keine Barrikade für die heimische Wirtschaft darstellt, wurde erarbeitet“, gibt sich Steinkellner jedoch nun optimistisch.

So tritt das Salzburger Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen mit Anhänger sowie für Sattelzüge auf der B156 mit 15. März in Kraft. Die oberösterreichische Seite zieht mit demselben Verbot am ersten Mai nach. Weniger erfreut über diesen Ausgang sind hingegen die bayrischen Nachbarn. Sie fürchten nun, dass sich der Ausweichverkehr auf die Straßen in Bayern verlagert.

Laut Steinkellner habe man in der Diskussion auch Rücksicht auf das Nachbarland genommen: „Wir haben den Ziel- und Quellverkehr, der nach wie vor erlaubt ist, auch auf bayrische Orte ausgeweitet.“ So etwa auf Kirchdorf, Julbach, Simbach und Stubenberg. Zudem habe Bayern ja selbst im Jahr 2018 auf der B20, die parallel in Bayern verläuft, eine Lkw-Maut verhängt.