Lkw-Flut überlastet Straßen im Innviertel

„Wir brauchen ein flächendeckendes Mautsystem für den Lkw-Transport, sodass sich Ausweichrouten nicht mehr lohnen“, sagt er. Er greift damit das LKW-Verbot auf, welches Salzburg für die B156 plant.

Problem wandert nach Bayern

Bei Steidl sorgt dieses für großen Unmut, denn der Ziel- und Quellverkehr der angrenzenden oberösterreichischen Region würde von diesem Verbot betroffen sein.

Auch wenn die SPÖ den regionalen Lkw-Verkehr von der Regelung ausnimmt, sieht Steidl in dem Verbot keine Lösung: „Ich verstehe, dass die Lkw ein Problem für Anrainer sind, aber sie können nicht alles absperren.“ Denn das Problem wandere so nur weiter nach Bayern. Die Politiker würden sich so einfach wieder in ihre „Hängematte“ legen, sagt Steidl.