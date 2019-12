München ist näher als Linz

Die Braunauer sind neuerdings mit dem Auto schneller in München als in Linz. Die Entfernung zur jeweiligen Stadtgrenze ist in etwa gleich, die Fahrzeit freilich nicht. Ende September wurde auf bayerischer Seite die 33-Kilometer-Lücke in der A94 zwischen Pastetten und Heldenstein geschlossen.

Linz ist fern

Dass dem oberen Innviertel die eigene Landeshauptstadt ferner ist als Bayerns Metropole, hat nicht nur historische und sprachliche Ursachen. Von Linz aus gesehen ist der oberösterreichische Westen irgendwo, was sich in der Politik niederschlägt. Das Innviertel ist die am stärksten wachsende Industrieregion Österreichs. Die Zahl der Betriebe nimmt beständig zu, alles in allem gibt es in den drei Bezirken Braunau, Ried und Schärding aktuell rund 120.000 Beschäftigte. Das erzeugt zunehmend Schwer- und Individualverkehr. Die Investitionen in die Infrastruktur halten mit dieser Entwicklung bei weitem nicht Schritt.