Darmkrebs: 102-Jährige im LKH Wolfsberg erfolgreich operiert

Sie ist die älteste Patientin, die jemals in Wolfsberg operiert wurde: Die 102-jährige Erna Z. Bei ihr wurden ein Darmverschluss und Darmkrebs festgestellt. „Ich habe schon einige Zeit unter Bauchschmerzen gelitten“, erzählt die rüstige Dame den Ärzten. Vor 14 Tagen wurden diese so heftig, dass sie mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht werden musste.

In einer eineinhalbstündigen OP konnte der Tumor entfernt werden. „Ich habe schon gedacht, dass ich nun zur Meckerziege geworden bin“, ist Erna Z. fast erleichtert, dass ihre Schmerzen eine Ursache hatten. Noch glücklicher war sie, als sie nun nach zweiwöchigem stationären Aufenthalt wieder entlassen werden konnte.

Nicht vergessen: Vorsorgeuntersuchungen

Bei Primarius Thomas Roskaric war Erna auch in sehr guten Händen, zählt doch die onkologische Darmchirurgie zu seinen Schwerpunkten. Roskaric empfiehlt in diesem Zusammenhang auch auf die Vorsorgeuntersuchungen nicht zu vergessen: „Ab dem 50. Lebensjahr sollte man alle sieben bis acht Jahre eine Koloskopie durchführen lassen“, so der Abteilungsvorstand der Chirurgie.

Bei akuten Beschwerden sollte so rasch wie möglich ein Arzt oder das Krankenhaus aufgesucht werden. „Die Versorgung für unsere Patienten ist immer sichergestellt. Niemand soll oder darf aus Furcht vor einer Ansteckung mit einer Infektion wie Corona das Spital meiden “, unterstreicht er.