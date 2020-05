Damoklesschwert Ischgl über den Tiroler Sommerhotspots

Sölden, Ischgl und St. Anton am Arlberg. Das sind die großen drei in Tirol, wenn es um den Wintertourismus geht. 923.000 Gäste haben die Alpendörfer in der Saison 2018/19 beherbergt. Dieser Winter endete für alle drei Orte in der Quarantäne. Ihre Namen gingen als Hotspots der Corona-Ausbreitung in Europa um die Welt. Allen voran jener von Ischgl.

Der Sommer ist in der Gemeinde im Paznauntal seit jeher nur eine Randnotiz. Gerade einmal neun Prozent der Nächtigungen werden dort abseits der Skisaison verbucht. Das Tal startet erst Ende Juni in den Sommer und verspricht „unbeschwerten Bergurlaub“.