Damit man bei Frost und Schnee noch frisches Gemüse ernten kann

So manches Gemüsebeet ist schon abgeerntet – Platz für Neues! Wer in den kommenden Wochen Wintergemüse ausbringt, hat auch bei Eis und Schnee Frisches aus dem Garten. Zum Glück ist der Anbau nicht so schwer.

Relativ bald sollte man Kohlgemüse wie Grünkohl, Palmkohl oder Flowersprouts oder auch Zierkohl setzen, damit die Pflanzen vor dem Winter gut an- und durchwurzeln und eine entsprechende Größe erreichen. Fröste sorgen bei diesen Kohlsorten dafür, dass die Bitterstoffe in der Pflanze abgebaut werden. Manche Kohlarten sind bis in den März und April hinein genießbar.

➤ Lesen Sie auch: Wie man aus Tomaten Tomaten macht

Übrigens: Der Zierkohl, der in heimischen Gärten einen wahren Siegeszug erlebt hat, ist nicht nur eine Augenweide, sondern schmeckt auch fein. Es gibt da Sorten mit so schönen Namen wie „rote oder weiße Feder“. Beliebt ist auch der Crane, der rot, rosarot oder weiß sein kann und bei Floristen als Schnittblume beliebt ist.

Manche Salate wie Asia-Salate oder Winterportulak sowie Vogerlsalat oder Spinat kann man von nun an aussäen – wer kein Beet oder Hochbeet besitzt, zieht Salate und Kräuter im Balkonkästchen.

Bevor es ans Aussäen oder Aussetzen geht, muss der Boden vorbereitet werden. Heißt: auflockern und vom Unkraut befreien. Je nach Bodenbeschaffenheit muss gedüngt werden. Besonders geeignet ist hier organischer Langzeitdünger – Hornspäne, Brennnesseljauche oder Pferdedung zum Beispiel.