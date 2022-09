Dachwohnung in Salzburg brannte: Zwei Bewohner ins Spital gebracht

In der Stadt Salzburg ist am Montag in der Früh in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Siebenstädterstraße ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung im vierten Stock laut Polizei bereits in Vollbrand.

Zwei Bewohner, ein 25-jähriger Amerikaner und eine 33-jährige Russin, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Das Feuer war rasch gelöscht geworden. Die Ursache muss noch ermittelt werden.