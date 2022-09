Kaltfront bringt am Dienstag erstmals Schnee bis in die Täler

"Die Schneefallgrenze sinkt relativ schnell auf bis knapp über 1.000 Meter Seehöhe. Gerade in Vorarlberg, dem Bregenzerwald und der Arlbergregion ist am Vormittag mit Schnee bis in höhere Regionen zu rechnen. Am Nachmittag dann auch im Salzkammergut", erklärt Ubimet-Wetterexperte Michele Salmi.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee auf Berggipfeln

Während in den Bergdörfern eher Schneematsch, als ergiebige Schneefälle erwartet werden, sieht es auf den Berggipfeln ganz anders aus. Dort wird, besonders entlang des Tiroler Alpenhauptkamms und den Hohen Tauern, mit bis zu 20 Zentimetern Neuschnee gerechnet.

Während der Westen sich also vorübergehend weiß färbt, herrscht im Osten vor allem Regenwetter. "Die Regenmengen bleiben am Dienstag aber eher gering. Richtung Hochschwab und Schneeberg kann es aber schon angezuckert werden", sagt Salmi.

Nur kurzes Gastspiel des Winters

Der Besuch des Winters bleibt aber ein kurzer. Bereits am Mittwoch steigt die Schneefallgrenze wieder Richtung 1.500 Meter Seehöhe, bis zum Wochenende auf 1.700 bis 1.800 Meter. Vor allem im Osten wird es am Mittwoch freundlicher - am Donnerstag dann aber wieder trüb und nass.