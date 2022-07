Coworking boomt: Salzburgerin bewies schon vor zehn Jahren Mut

Vor zehn Jahren steckte die Coworking-Idee noch in den Kinderschuhen: „Ich bin im Fernsehen in einer Doku darauf aufmerksam geworden und hab mir sofort gedacht: ,Das ist genau meins‘“, erzählt Romy Sigl, die damals in der Design-Schmiede Kiska beschäftigt war. Sie gründete im Techno-Z in Salzburg den ersten Coworking-Space außerhalb Wiens.

Das Konzept ist einfach: Coworker können bei ihr dauerhaft einen fixen Schreibtisch mieten. Und es funktioniert auch noch flexibler: Für alle jene, deren Arbeitsrhythmus sich so gar nicht in eine tägliche Routine pressen lässt, gibt es Zehnerblocks. Diese Coworker kommen einfach vorbei, reißen einen Tag ab und suchen einen freien Schreibtisch.

Das geteilte Büro war von Beginn an nicht nur ein gemeinsames Nutzen der Infrastruktur, sondern vor allem auch ein kreativer Austausch untereinander. Man diskutiert, gibt gegenseitig Inputs.