Co-Working: Die Flucht vor dem Homeoffice ist krisensicher

Stadt und Land

Vor allem in Ballungsgebieten und Großstädten, von Wien bis New York, öffnen immer mehr solcher Co-Working-Spaces ihre Bürotüren. Hier gibt es viele kleine und gemeinschaftliche Kollektive aber auch große Franchise-Formate mit hunderten Arbeitsplätzen.

Seit einigen Jahren entstehen in Österreich auch immer mehr Co-Working-Spaces in den ruralen Gebieten. "Das Co-Working erfüllt einen wichtigen Standortfaktor. Wenn es solche Angebote gibt, können wir Start-ups und innovative Unternehmen in den ländlichen Regionen halten“, erklärt Wolfgang Schwärzler, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Niederösterreich im KURIER-Gespräch.

Schon vor der Pandemie Heimarbeiter

Mit Ausbruch der Pandemie 2020 wurde viele Büroarbeiter ins Homeoffice geschickt. In den Co-Working-Spaces aber arbeiten hauptsächlich jene, die ohnehin immer Homeoffice haben und vor dieser stimuli-freien Umgebung ins Co-Working fliehen.

Plötzlich aber galt es, sich sozial zu distanzieren. Was passiert dann mit Kollektivbüros, deren Geschäftsgrundlage das gemeinsame Arbeiten ist?

"Im ersten Lockdown haben bei uns acht Personen schlagartig gekündigt“, berichten Nicole Mayer und Matthias Nolz. Sie betreiben gemeinsam zwei Co-Working-Spaces in Sankt Pölten mit insgesamt 31 Arbeitsplätzen. Mittlerweile aber hat sich die Nachfrage wieder normalisiert.

"Am Anfang war da viel Unsicherheit und Angst“, weiß auch Patricia Ziegler, die im Winter 2019 den Co-Working-Space The Nest in Wien 1170 eröffnet hat.

Auch hier gab es einen Einbruch. Mit der Entspannung im Sommer aber stieg auch die Nachfrage. Heute gibt es eine Warteliste.

In der Esterházygasse in Wien liegt das Kommod. Von den 16 Arbeitsplätzen sind 14 belegt. Die Co-Worker hier kennen einander lange, die Belegung blieb stabil.