Büro 2.0: Coworking Spaces boomen in Wien

Das Hub in Wien ist in ein Netzwerk aus 35 anderen Hubs auf der ganzen Welt eingebettet und gibt sich damit sehr international. Als Mitglied kann man die anderen Standorte (z.B. ist jener in San Francisco für Internet-Start-ups besonders relevant) mitbenutzen. Die zweite Besonderheit: Mitglied können nur Start-ups werden, die an Lösungen für gesellschaftliche und/oder ökologische Herausforderungen arbeiten bzw. diese adressieren. Ob man zueinander passt, wird mit den Betreibern in einem ersten Treffen abgeklärt. Wichtig ist den Betreibern dabei, ein diverses Netzwerk aufzubauen, in dem sich unterschiedliche Branchen (Internet, Mode, Öko, usw.) bei "Peer-2-Peer-Learning" gegenseitig befruchten - regelmäßige Events sollen das fördern.



Mitglieder können zwischen sechs verschiedenen Tarifen wählen, die unterschiedlich viele Nutzungsstunden beinhalten - wer das Hub Vollzeit nutzen möchte, zahlt 300 Euro pro Monat. Zusätzliche Kosten muss man teilweise für Kopien und Meetingräume einrechnen, und auch Spind, Postfach und Firmenadresse sind nur in den teureren Packages enthalten (PDF-Preisliste). Besonders für Start-ups interessant: Bis Ende August gibt es 40 Prozent Rabatt für Jungfirmen (nicht älter als 2 Jahre) mit zwei oder mehr Mitarbeitern.