Genug vom überhitzten Büro? In diesen Co-Working-Spaces behalten Sie einen kühlen Kopf

Das müssen Sie bei der Arbeit im Co-Working-Space rechtlich beachten

Auf den Ort kommt es an: Anders als oft angenommen, gilt die Arbeit in einem Co-Working-Space nicht als Homeoffice. „Unter Homeoffice wird die regelmäßige Erbringung der Arbeitsleistung in der Wohnung der Beschäftigten verstanden, aber auch ein Zweitwohnsitz oder die Wohnung eines Lebensgefährten fallen darunter“, erklärt Arbeitsrechtsexpertin und fwp Partnerin Monika Sturm. Die Arbeit außerhalb der Wohnung oder dem Betrieb, etwa in einem Co-Working-Space, gilt dagegen als Mobile Working. Dies wird, anders als das Homeoffice, nicht gesetzlich definiert.

Wer stellt die Arbeitsmittel bereit? Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer Homeoffice vereinbart (Vereinbarung muss schriftlich sein), so ist Ersterer unter anderem zur Bereitstellung von Arbeitsmitteln verpflichtet. Macht er das nicht, muss er einen Kostenersatz aufbringen. „Bei Mobile Working (mündliche Vereinbarung reicht aus) hingegen sind diese gesetzlichen Bestimmungen nicht zwingend. Und ein Kostenersatz für die Nutzung privater Arbeitsmittel kann vertraglich ausgeschlossen werden“, so Sturm.

Wer haftet im Ernstfall? Auch bei dieser Frage gibt es Unterschiede zwischen Homeoffice und Mobile Working. „Verursachen im Homeoffice nämlich im gemeinsamen Haushalt mit dem Dienstnehmer lebende Personen einen Schaden, etwa an bereitgestellten Geräten, so sind die privilegierten Haftungsregelungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes sinngemäß auch auf diese Personen anzuwenden. Bei Mobile Working gelten die Haftungsbestimmungen für Haushaltsangehörige nicht.“