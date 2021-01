Covid in China: Risikozone und Strandurlaub

Zum Jahreswechsel änderte sich die Gangart der Behörden wieder – obwohl es in Shenyang damals angeblich nur rund 15 Corona-Fälle gab. Die Bevölkerung der 9-Millionen-Metropolregion wurde binnen fünf Tagen zwei Mal getestet, so Posch.

Jede Wohnsiedlung wurde von staatlichen „Betreuern“ vorbereitet, die Tests fanden in Wohnort-Nähe statt, nach eineinhalb Stunden war Posch wieder daheim. Was war das Unangenehmste? „Dass wir uns bei minus 24 Grad Celsius im Freien anstellen mussten.“ Die Stadt mit etwa so vielen Einwohnern wie ganz Österreich war seit Jahresbeginn in drei Risikozonen geteilt. Regionen mit hoher Infektionsgefahr wurden abgesperrt, Posch hatte das Glück, in einer Zone mittleren Risikos zu wohnen.

Das bedeutete etwa, dass Nachtlokale oder Fitnessstudios geschlossen waren und Restaurants nur bis zum frühen Abend offenhalten durften. In allen Schulen in Shenyang wurden die drei- bis vierwöchigen Ferien zum chinesischen Neujahr (heuer 12. Februar, Anm.) vorgezogen. Eine Ausnahme bildet die deutsche Schule, die bis 5. Februar digital unterrichtet und danach in dreiwöchige Ferien geht. Ab 1. März, so der Plan, starten Schulen wieder mit Präsenzunterricht. Die verlorene Unterrichtszeit wird im Sommer nachgeholt.