Südburgenländer in China: Täglich eine Stunde Ausgang

Wie viele Menschen infiziert sind, weiß Posch aktuell nicht, Ende Februar sollen es rund 30 gewesen sein.

Posch stammt aus der südburgenländischen 5.800-Einwohner-Stadt Pinkafeld und unterrichtet seit rund eineinhalb Jahren an der deutschen Schule in Shenyang, der Lehrplan ist am bayerischen Schulsystem orientiert. Die meisten Eltern der 55 deutschen Kinder haben ihren Arbeitsplatz im BMW-Werk in der Metropole, die 51 chinesischen Schüler kommen zumeist aus westlich orientierten Haushalten.

Unterricht via Internet

In den eigenen vier Wänden der Schüler findet auch der Unterricht statt: „Wir unterrichten derzeit digital per Videokonferenzen übers Internet oder wenn nötig auch via Telefon“, erzählt Posch dem KURIER.