Coronavirus: Tests bei Gesundheitsberufen werden verstärkt

Kritik an der Behörden-Reaktion auf die rasche Ausbreitung des Virus in Tiroler Skigebieten wies Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) zurück. "Aus der Jetzt-Situation sagen alle Experten, dass da richtig vorgegangen worden ist." Er appellierte auch an die Eigenverantwortung, wenn man Symptome hat, die Hotline 1450 anzurufen. FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch vermutete, "dass es sich einige richten konnten in der Tourismusbranche". Dadurch seien viele Menschenleben riskiert worden - "und zwar bewusst und vorsätzlich".

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich von den drastischen Maßnahmen der Regierung überzeugt, forderte jedoch "Klarheit bei Anweisungen" und nicht nur den Verweis auf die teilweise überlastete Gesundheits-Hotline. "Klarheit brauchen wir auch in Bezug auf die Wirtschaft", sagte sie und sprach sich dabei für "maximale Sicherheit und minimale Bürokratie" aus. Weitere Kündigungen sollten verhindert werden, sagte Rendi-Wagner. Beim AMS in Niederösterreich seien diese Woche bereits drei Mal so viele Arbeitslose angemeldet worden wie in der Woche davor. Belakowitsch vermisste eine "klare Aufteilung" der vier Milliarden Euro aus dem Krisenfonds. "Wenn's Nachbesserungsbedarf gibt, wird sich diese Regierung nicht verweigern", versprach Nehammer.