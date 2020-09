Coronavirus: Slowakei setzt Österreich vorerst nicht auf Rote Liste

Auch die im Inland geltenden Corona-Maßnahmen sollen teils drastisch verschärft werden. Ab dem 16. September wird das Abhalten von Großveranstaltungen in Restaurant- und Hoteleinrichtungen verboten, mit Ausnahme von Hochzeiten und Treffen nach Beerdigungen. Die Regeln für Sportveranstaltungen werden ebenfalls überarbeitet.

Ab Anfang Oktober werden auch die Bedingungen für alle Massenveranstaltungen geändert. Im Freien werden in sogenannten grünen Bezirken gemäß der Corona-Ampel nur noch 200 Personen teilnehmen dürfen, in Innenräumen 100. In orangen und roten Bezirken sollen es nur 100 Personen im Freien und 50 in Innenräumen sein. Auch an Hochzeiten dürfen nach diesem Datum nur noch 30 Personen teilnehmen. Als rot wurden bisher aber nur vier der insgesamt 79 Bezirke im Land eingestuft, darunter das Gesamtgebiet der Hauptstadt Bratislava.

Auch in der Slowakei sind die Zahlen neuer Corona-Infektionen zum Ende des Sommers bedenklich gestiegen und haben die Rekordwerte vom Frühjahr übertroffen. Dennoch wurden bisher insgesamt nur rund 5.200 Infektionsfälle gezählt. In dem 5,4 Millionen-Einwohner Land gab es bis dato 37 Todesopfer zu beklagen. Kritiker warnen dennoch, die zweite Welle werde die Slowakei weitaus schlimmer treffen, da es die populistisch-konservative Regierung verabsäumt habe, die ruhigen Sommermonate für notwendige Vorbereitungen zu nutzen.