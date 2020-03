Coronavirus: Quarantäne von Heiligenblut endet

Vor zwei Wochen wurde die Kärntner Gemeinde Heiligenblut (Bezirk Spittal an der Drau) unter Quarantäne gestellt. Ausländische Gäste durften aus dem Skigebiet abreisen, für Österreicher war die An- und Abfahrt gesperrt. Seit Sonntag, heute, 7:30 Uhr morgens ist es geschafft: die Quarantäne ist vorbei, die nicht in dem Ort heimischen Österreicher dürfen auch abreisen. Die strenge Maßnahme wurde vor zwei Wochen gesetzt, als zwei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

88 österreichischen Touristen, rund 50 Beschäftigte aus anderen Gemeinden, sowie die Bürger dürfen seit heute, Sonntag, wieder aus der kleinen Gemeinde am Fuße des Großglockners ausfahren. "Kommt's gut heim, bleibt's gesund und kommt's wieder", gab ihnen Bürgermeister Josef Schachner mit auf den Weg.

Quarantäne kam überraschend

Die lange Zeit des Ausharrens ist damit vorbei. "Es war schon eine sehr harte Pille, und es waren halt alle mehr oder weniger irritiert, dass es keine private Quarantäne gegeben hat. Die erste Woche war sehr schwierig, die zweite wesentlich besser. Jetzt haben wir es alle so gut als möglich geschafft diese außergewöhnliche Situation zu meistern", blickte der Bürgermeister im Gespräch mit der APA erleichtert zurück.