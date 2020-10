Coronavirus: Öffentlicher Aufruf für Tiroler Lokal "Bankgeheimnis"

Das Land Tirol hat am Samstag einen öffentlichen Aufruf für das Gastlokal "Bankgeheimnis" in Kundl (Bezirk Kufstein) gestartet, nachdem ein Gast positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zudem habe sich laut Anzeige der Corona-App der Betroffenen zu dem Zeitpunkt eine weitere, offensichtlich infizierte Person im "Bankgeheimnis" aufgehalten. All jene, die am vergangenen Dienstag zwischen 19.30 und 21.45 Uhr im Lokal waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.

Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit oder dem plötzlichen Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns soll die Gesundheitshotline 1450 kontaktiert werden. Auch der Hausarzt soll nur telefonisch verständigt werden.