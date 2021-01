Coronavirus-Mutation: Elf neue Fälle in Tirol

In Tirol gibt es bereits 18 nachgewiesene Fälle der südafrikanischen Mutation des Coronavirus: Das Land Tirol teilte am Mittwochabend mit, dass zusätzlich zu den bereits bekannten Fällen nun 11 weitere kommen. Betroffen sind großteils jene Personen, die im Bezrikskrankenhaus Schwaz positiv getestet wurden - eine Probe wurde bereits am 23. Dezember genommen, jetzt erfolgte der Nachweis der speziellen Virusvariante.

Längerer Zeitraum

Von den nunmehr 18 Fällen der neuen Mutation sind laut Krisenstab des Landes Tirol 16 dem Bezirk Schwaz zuzuordnen. Die Probenentnahme liegt schon länger zurück: Bereits Mitte Jänner wurden sie an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) geschickt, da in tirol zuvor die britische Mutation des Virus entdeckt wurde. "Die Abstriche der weiteren positiv getesteten Personen, bei denen nun die Südafrika-Mutation nachgewiesen wurde, datieren vom 29. Dezember bis 11. Jänner“, informierte der Leiter des Corona-Einsatzstabes Elmar Rizzoli.