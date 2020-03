Coronavirus: Länder haben nun Empfehlungen für Gemeinden-Quarantäne

Derzeit gibt es mit der Sondersituation Tirol, wo alle Gemeinden unter Isolation gestellt wurden, einen ziemlichen Fleckerlteppich. In Salzburg wurden Wintersportregionen wie das Gasteinertal unter Quarantäne gestellt, in Kärnten ist es nur die Kleingemeinde Heiligenblut, in Vorarlberg die Arlbergregion sowie die Gemeinde Nenzing, jedoch bei dieser nur Teile der rund 6.000 Einwohner starken Marktgemeinde.

Andere Bundesländer verzichten noch

Bundesländer wie die Steiermark, Niederösterreich und das stark betroffene Oberösterreich haben bisher auf Isolation einzelner Gemeinden verzichtet. Letzteres Bundesland hat aber acht Gemeinden in den Bezirken Perg und Urfahr-Umgang mit besonders vielen Fällen stärker im Blick.

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) begrüßt die Bundescheckliste für die Quarantäne: "Ob über die bereits gesetzten strengen Ausgangsbeschränkungen zusätzlich ganze Gemeinden oder Regionen unter Quarantäne gestellt werden, beurteilen die Behörden in Niederösterreich unter enger Einbindung des Einsatzstabs - einem eigens eingerichteten Expertengremium mit der Landessanitätsdirektorin, Ärztekammer, Landesgesundheitsagentur, Polizei, Rettung und vielen anderen. Es ist gut, dass es vom Gesundheitsministerium jetzt bundeseinheitliche Vorgaben gibt, an denen sich alle Expertengremien bundeseinheitlich orientieren können.“