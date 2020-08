Coronavirus: Kroatien-Sonder-Screening ergab 279 Infizierte

Die freiwilligen und kostenlosen Corona-Tests für Kroatienheimkehrer sind abgeschlossen. Die bisher über 14.300 durchgeführten Tests ergaben 279 positive Ergebnisse. "In Summe ist das ein großer Erfolg", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Das Sonderscreening galt für Urlauber, die zwischen 7. und 16. August aus Kroatien kamen, also vor Inkrafttreten der verschärften Einreisebestimmungen seit Montag. Betroffene konnten sich bis inklusive gestern, Freitag, nach vorherigem Kontakt bei der Gesundheitshotline 1450 testen lassen - Ausnahme war Wien, wo dies nicht notwendig war. "Mit so vielen Interessierten haben wir absolut nicht gerechnet. Alle waren ja ohne Symptome - mit Symptomen hätten sie ja ohnedies einen Zugang zum Gratistest via 1450", bilanzierte Anschober. Screening-Testungen für Menschen ohne Symptome würden zwar die Tageszahlen erhöhen, aber auch die Sicherheit für die Zukunft.

Zu den 300 am Samstag vermeldeten Neuinfektionen in Österreich sagte der Ressortleiter, dass diese Zahl weiter zu hoch sei. Die vielen kleinen regionalen Cluster seien im Bereich Familien und von privaten Festen festgestellt worden, viele Infektionsfälle bei sehr jungen Menschen und bei rückgekehrten Urlaubern seien Hauptursache. "Wir unternehmen alles, um diese Zahlen schrittweise wieder zu verringern." Für Rückkehrende von den Balearen hat das Screening ebenfalls bereits begonnen - das Angebot des Gratis-Tests gilt bis inklusive 28. August.