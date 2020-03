Coronavirus-Kontrollen in Tirol: Wer Fieber hat muss an der Grenze bleiben

Nur im Schritttempo geht es heute von Italien nach Tirol. Die dortige Landesregierung hat mit heute, Dienstag, die Fieberkontrollen gestartet. Sie sollen stichprobenartig erfolgen. Wird eine Körpertemperatur von über 37,5 Grad gemessen, muss man an der Grenze bleiben. Ein Arzt soll dann den Gesundheitszustand vor Ort erheben und dann entscheiden, wie es weiter geht.

"Dramatische Situation"

"Die Lage in Italien hat sich in den letzten Stunden entscheidend zugespitzt. Wir müssen von einer dramatischen Situation sprechen, die sich direkt vor unserer Haustüre abspielt. In Tirol ist jetzt Ruhe und Besonnenheit gefordert", sagt Landeshauptmann Günther Platter.

In Tirol wurden mit Dienstag alle Hochschule geschlossen, der Unterricht soll von Zuhause via Internet stattfinden. "Unsere zwei größten Herausforderungen sind im Moment die Uni Innsbruck und Ischgl.