Corona-Krise: Jetzt spielt die steirische Polizei zum Dank ein Lied

Schwer zu erraten ist es nicht, was die Steirer hören wollen. " Steiermark" von STS schlägt Rainhard Fendrichs "I am from Austria" über Längen beziehungsweise mit Tausenden Stimmen. Von "I will survive" ( Gloria Gaynor) und "Don't stop believin'" (Journey) halten die Steirer offenbar gar nichts - nur ein paar Hundert Däumchen gingen bis Montagvormittag für diese Lieder nach oben.

Somit dürfte für die Landespolizeidirektion Steiermark klar sein, welchem Befehl sie heute Abend folgt: Die steirischen Beamten übernehmen die Aktion, die in Wien auch für ein bisschen Kopfschütteln unter Kritikern gesorgt hat - in allen Streifenwägen gehen heute, punkt 17.55, die Fensterscheiben runter und das Radio an. Der ORF-Steiermark legt auf, die Polizei spielt ab, um sich für den Zusammenhalt in der Corona-Krise zu bedanken und ihn zu unterstützen.