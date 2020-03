Coronavirus: 260 britische Saisonarbeiter aus Tirol ausgereist

Rund 260 Briten - die meisten davon Saisonarbeiter - sind am Samstag aus den Tiroler Quarantänegebieten Paznauntal und St. Anton in ihre Heimat zurückgereist. Die Ausreise wurde in enger Abstimmung mit dem Außen-, Gesundheits- und Innenministerium mit zwei Flugzeugen über den Flughafen Innsbruck abgewickelt, teilte das Land in einer Aussendung mit.

Die Briten wurden mit Bussen und einer Polizeieskorte unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorgaben zum Flughafen gebracht, hieß es. Alle ausreisenden Personen seien mit einem Formular erfasst worden. Eine Kopie dieses Formulars soll den jeweiligen Gesundheitsbehörden am Hauptwohnsitz der Personen übermittelt werden.