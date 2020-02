Coronaverdacht: Urlauberin aus Italien in Kärnten gestorben

In Bad Kleinkirchheim ist eine 56-jährige Urlauberin aus Italien in der Nacht auf Mittwoch gestorben. Es besteht der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus, meldet das Land Kärnten. Die Apartmentanlage, in der die Frau wohnte, wurde gesperrt.

Der Notarzt konnte bei dem Todesfall den Verdacht auf das Coronavirus nicht ausschließen. Daher liefen die entsprechenden Maßnahmen an, wie von der Regierung am Dienstag festgelegt. Bei der Toten aus Friaul wurde der entsprechende Abstrich gemacht, ebenso wurden weitere Untersuchungen angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus, es wird im Laufe des Tages erwartet.