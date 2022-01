Corona-Zahlen sind da: 24.260 Neuinfizierte am Samstag

Datenchaos: Die Vorgeschichte

Nach den Rekordzahlen am Mittwoch machten es anhaltende Datenprobleme unmöglich, dass Innen- und Gesundheitsministerium eine gesicherte Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden kommunizieren konnten. Laut Gesundheitsministerium ist das Epidemiologischen Meldesystem (EMS) an sich voll funktionsfähig, alle Labormeldungen und Abrufe können uneingeschränkt stattfinden. Die Überarbeitung sei - nicht zuletzt aufgrund der hohen Fallzahlen - derzeit aber nicht reibungslos möglich, weshalb es vermehrt zu Verzögerungen oder Ausfällen bei der Veröffentlichung der bereinigten Daten komme.

An einer Lösung und Beschleunigung der Prozesse arbeite man mit Hochdruck, was "die nächsten Tage in Anspruch nehmen" werde, hatte es am Freitagabend geheißen.