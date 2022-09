Corona: 751.680 Dosen des angepassten Impfstoffs angekommen

Früher als erwartet sind am Dienstag die ersten 751.680 Dosen des an BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff von BioNTech/Pfizer nach Österreich angeliefert worden. Ab Freitag wird an die Impfstellen in den Bundesländern ausgeliefert, hieß es seitens des Gesundheitsministeriums gegenüber der APA.

„Impfungen sind eine der wichtigsten Maßnahmen, damit wir gut durch den Herbst und Winter kommen. Mit den neuen Impfstoffen stehen uns ab sofort zusätzliche Mittel zur Verfügung, um die Bevölkerung vor einer schweren Corona-Erkrankung schützen zu können“, appellierte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) im Vorfeld.