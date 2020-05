Corona-Spontanhilfe: Wo rasche Hilfe notwendig ist

Die Spontanhilfe des Roten Kreuz will hier gegensteuern. Gelingen soll das vor allem auch durch die gezielte Beratung der Klienten. „Wir setzen uns mit den Menschen zusammen, schauen uns an, was die Gründe für die Notlage sind, erstellen mit den Betroffenen eine Einnahmen-Ausgaben-Übersicht, damit sie sich auch nach der einmaligen finanziellen Unterstützung zu helfen wissen“, gibt Bousska Einblicke in ihre Arbeit.

Für Maria hat sich die Anfrage ausgezahlt. Das Rote Kreuz und eine weitere Organisation übernahmen in kürzester Zeit ihre offene Miete. „Ich habe nicht damit gerechnet, überhaupt Hilfe zu bekomme, aber es hat mich sehr erleichtert“, sagt die 39-Jährige, die betont: „Ich finde es toll, wie hier den Menschen wirklich geholfen wird.“

So spenden Sie

Wem das Geld hilft

Menschen in Not. Etwa weil sie in der Krise Miete oder Strom nicht mehr zahlen können oder kein Geld für Lebensmittel haben

Was gespendet wird

Das Rote Kreuz übergibt Gutscheine für Supermärkte, übernimmt die Miete oder Rechnungen für Strom oder Fernwärme

Spendenkonto

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144. Verwendungszweck „ Spontanhilfe“

Erreichbarkeit und Infos

spontanhilfe@roteskreuz.at oder 01/58900-323.

kurier.at/corona-spontanhilfe

- Victoria Schmidt