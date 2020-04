Ab jetzt wird heftig polarisiert

Wir beginnen also in eine Phase einzutauchen, in der es nur noch schwarz oder weiß zu geben scheint. Der Bestsellerautor und Leiter des Rheingold-Instituts Stephan Grünewald spricht von einer „Phase der Polarisierung“, die nun anbricht. Nach den Wochen der unmittelbaren Bedrohung, in der die Staatsgläubigkeit in den Vordergrund gerückt ist, komme nun eine Phase, in der die Solidarität wieder schwindet. Der politische Prozess werde jetzt viel schwieriger. Das Wort Quarantäne komme ja von Quarante, und das sind 40 Tage, und diese Phase haben wir Ende dieser Woche erreicht. Es seien nun Perspektiven notwendig.

Die Polarisierung betrifft viele – eigentlich fast alle Facetten – der aktuellen Corona-Diskussion. Fünf davon seien hier exemplarisch erwähnt: