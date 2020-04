Grenzöffnung für deutsche Urlauber: Berlin sieht keinen Grund

Die Regierung erwägt derzeit eine Öffnung der Grenzen für Sommerurlauber aus Deutschland. Die deutsche Bundesregierung hat sich aber am Montag zurückhaltend geäußert: „Wir haben jetzt keine Veranlassung im Moment, die Situation an der österreichischen Grenze zu ändern“, sagte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, dass die bestehende Reisewarnung zunächst bis Anfang Mai gelte. An den Gründen habe sich nichts geändert. „Derzeit gelten (...) überall auf der Welt noch Reisebeschränkungen, Ausgangssperren und Quarantänemaßnahmen, eben auch in Österreich“, sagte ein deutscher Außenamtssprecher.

Schramböck dennoch zuversichtlich

„Dazu wird es sicherlich Gespräche geben, aber das auch Schritt für Schritt“, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ( ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien zu möglichen deutschen Urlaubern.

Fortschritte im Tourismus hingen natürlich von der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland und Österreich ab. Wann genau ein solcher Schritt umgesetzt werden könne, sei noch unklar.