Heimkehrer: Längster AUA-Flug in der Geschichte

Etwa 300 Heimkehrer erwartet

In Sydney werden dann knapp 300 Österreicherinnen und Österreicher in den Flieger steigen und ihre Heimreise antreten. Am Rückweg legt die Maschine eine Zwischenlandung in Penang, Malaysia, ein. Bei dem kurzen Zwischenstopp wird die Crew wechseln und das Flugzeug Treibstoff aufnehmen. Außerdem werde versucht, noch Fracht, also medizinische Güter wie Schutz-Handschuhe, aufzunehmen und nach Österreich zu bringen, teilte AUA-Sprecher Peter Thier dem KURIER auf Anfrage mit. Der Flieger wird am Dienstag um 23.35 Uhr in Wien erwartet.

Der besondere Langstreckenflug sorgte auch für Aufsehen unter dem AUA-Team an Bord. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte eigens zu diesem einzigartigen Anlass "Abzeichen" für die Crew genäht.