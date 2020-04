Corona-Krise: Länder entscheiden über Öffnung der Kindergärten

Die Stadt Wien hat angekündigt, den Betrieb hochzufahren. Bis 30. April gilt noch das derzeitige Betreuungsangebot in speziellen Fällen. Ab 4. Mai können dann wieder alle Kinder im letzten Kindergartenjahr, jene mit Sprachförderbedarf und Kinder, die alleine in einem Haushalt leben, in die Betreuung. Wichtig: Die Kindergartenpflicht ist weiter ausgesetzt. Wer sein Kind nicht in die Betreuung schicken will, hat keine Nachteile daraus.